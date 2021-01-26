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Закредитованным россиянам ЦБ ограничит возможности для займов

Источник:
«Российская газета»
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Банк России вернулся к идее ввести прямые ограничения на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, следует из «дорожной карты» ЦБ.

Центробанк считает, что введенный в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) действует не всегда. Согласно ПДН, чем выше доля доходов, которую заемщик тратит на платежи по кредитам, тем больше капитала необходимо резервировать банку на предоставление нового кредита, то есть работа с этим заемщиком становится менее выгодной. Но это ограничение не работает, если у банка большой запас капитала.

В связи с этим еще в сентябре 2019 года ЦБ предложил обсудить несколько вариантов прямых ограничений высокорискованного розничного кредитования, считая наиболее предпочтительным вариант количественных ограничений (например, чтобы доля кредитов с ПДН выше 50% в выдачах банка не могла превышать 10%).

ЦБ традиционно связывает повышенные риски с потребительскими кредитами и с ипотекой с низким первоначальным взносом. Если выдача потребкредитов резко упала в 2020 году, то ипотека, напротив, била рекорды.

Банк России предупреждал, что в случае продления программы льготной ипотеки после 1 июля 2021 года на длительные сроки он может сделать более дорогими для банков ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом и высоким ПДН.

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