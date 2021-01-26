НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Подростки устроили массовую драку в кузбасском Таштаголе

Источник:
Sibnet.ru
223 0
Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области

Подростки из Таштагола избили нескольких сверстников из Шерегеше и сняли процесс на видео — им заинтересовались региональные СУ СКР и прокуратура.

Видео массовой драки опубликовано в соцсетях и Telegram-каналах. Судя по кадрам, в избиении участвует около 20 человек: группами по двое-трое подростки нападают на сверстников, валят на снег, пинают, в том числе по голове. По данным местных СМИ, избивавшие — подростки из Таштагола, их жертвы — из соседнего Шерегеша.

СУ СКР по Кемеровской области проводит доследственную проверку, в рамках которой будут проанализированы причины конфликта молодых людей, а затем принято процессуальное решение.

Аналогичную проверку проведет прокуратура, установив, в каких условиях воспитываются подростки и какие причины способствовали противоправному деянию.

Еще по теме
Жители Новосибирска шантажировали жертв телефонными разговорами
Влюбленная пара подростков в Омске получила сроки за убийство матери
Раскрыта схемы мошенничества на дубликатах банковских карт
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
смотреть все
Кузбасс #Криминал #ЧП
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Байден пересадит чиновников на электромобили
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Майнеры оставили без электричества целое государство
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат в Новосибирске потребовала у мэра объяснить технику на митинге
Сибирь 26.01.2021 15:57
Второго сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины
Сибирь 26.01.2021 15:51
Норильск получил нового мэра
Сибирь 26.01.2021 15:31
Строительство мощного синхротрона «СКИФ» начнется осенью
Сибирь 26.01.2021 15:16
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5999
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3657
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
2836
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2708
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Байден пересадит чиновников на электромобили
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Майнеры оставили без электричества целое государство
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
112
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
90
Меркель призвала освободить Навального
80
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
61
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60