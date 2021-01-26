Подростки устроили массовую драку в кузбасском Таштаголе

Подростки из Таштагола избили нескольких сверстников из Шерегеше и сняли процесс на видео — им заинтересовались региональные СУ СКР и прокуратура.

Видео массовой драки опубликовано в соцсетях и Telegram-каналах. Судя по кадрам, в избиении участвует около 20 человек: группами по двое-трое подростки нападают на сверстников, валят на снег, пинают, в том числе по голове. По данным местных СМИ, избивавшие — подростки из Таштагола, их жертвы — из соседнего Шерегеша.

СУ СКР по Кемеровской области проводит доследственную проверку, в рамках которой будут проанализированы причины конфликта молодых людей, а затем принято процессуальное решение.

Аналогичную проверку проведет прокуратура, установив, в каких условиях воспитываются подростки и какие причины способствовали противоправному деянию.