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Майнеры оставили без электричества целое государство

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexandr Gromov / CC BY-SA 4.0

Крупные города Ирана остались без электроэнергии из-за криптовалютных ферм. Майнеры вызвали настоящий коллапс государственной энергетической сети, сообщают официальные власти страны.

Так, жители мегаполисов 23 января пережили несколько длительных отключений от электросети, когда не работали даже линии освещения улиц и торговые центры, пишет Business Insider. Фактически, целые населенные пункты были полностью обесточены.

Чтобы стабилизировать ситуацию, властям пришлось закрыть около 1600 центров по добыче криптовалюты. В ходе рейда было конфисковано более 45 тысяч установок по добыче биткоинов и других криптовалют.

Иран официально входит в десятку стран с самым большим потреблением электроэнергии криптовалютными фермами — 450 мегаватт в сутки. Популярность государства для майнеров объясняется тем, что киловатт электроэнергии стоит здесь всего 4 цента.

Между тем в США киловатт электроэнергии обойдется в 12 центов, в России за такое количество энергии придется заплатить 7 центов. Поэтому многие международные участники рынка размещают криптовалютные фермы именно в Иране.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

Fazar

Путин много чего говорил и обещал, - его словам уже народ не верит......

SИN

ФСО охраняет дворец какого-то бизнесмена? Это что за компот? Спецсвязь это для кого? По какому праву?...

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...