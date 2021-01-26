Сто тысяч доз вакцины от COVID поступит в Новосибирскую область

Более 100 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Новосибирскую область до конца февраля, рассказала журналистам во вторник замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Новосибирцы пожаловались в соцсетях на то, что не могут поставить прививку от коронавируса, так как на них не хватило вакцины.

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«Следующая партия вакцины, мы ожидаем ее прихода в регион в ближайшие дни, будет развезена во все пункты. До конца февраля более 100 тысяч доз должно поступить на территорию Новосибирской области», – сказала Аксенова.

По ее словам, сейчас в регионе привито от коронавируса порядка 12 тысяч человек, из них порядка 3 тысяч уже получили по две дозы. Работает 61 пункт вакцинации.