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Комиссару по правам человека покажут варварство Киева в Крыму

Источник:
РИА Новости
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Фото: Rumlin / CC BY-SA 3.0

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад о результатах вводной блокады полуострова Украиной, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад.

«Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу»,— сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, преследующих цель любым путем навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

Fazar

Путин много чего говорил и обещал, - его словам уже народ не верит......

SИN

ФСО охраняет дворец какого-то бизнесмена? Это что за компот? Спецсвязь это для кого? По какому праву?...

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...