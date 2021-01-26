Комиссару по правам человека покажут варварство Киева в Крыму

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад о результатах вводной блокады полуострова Украиной, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила надежду, что как только позволит эпидемиологическая обстановка, комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович посетит Крым и составит доклад.

«Не надо надеяться, надо прививаться российской вакциной и смело решать вопрос с поездкой в Крым. Мы покажем пустой канал и водохранилища. Мировая общественность должна знать о последствиях варварской политики Украины, перекрывшей поставки пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу»,— сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, международная общественность должна дать оценку действиям киевских властей, преследующих цель любым путем навредить и уничтожить крымчан за их демократический выбор и желание жить на своей исторической родине в России.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.