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Иркутские компании открыли гастротуры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Mizu_Basyo / CC BY-SA 4.0

Иркутские компании активно развивают гастротуры для туристов. Самые востребованные продукты у гостей — байкальский омуль и бурятские буузы (позы), сообщила Sibnet.ru представитель регионального агентства по туризму.

«Наибольший интерес вызывают, безусловно, блюда из байкальской рыбы.  Существует множество способов приготовления: ее можно подвергать холодному и горячему копчению, солить в потрошенном и целом виде, вялить, делать из нее маринады, варить уху, печь пироги, жарить на сковороде на масле, на железном листе на костре, на углях в собственном соку и на рожнах», — перечислили в агентстве.

Туристы везут местную рыбу в качестве «вкусного» сувенира родным и близким. А еще популярностью пользуются и традиционные блюда бурятской кухни. Например буузы (позы). В качестве «гастрономического» сувенира из региона можно привезти мед, варенье из таежных ягод, кедровые орехи, травяные чаи.

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Одна из студий кулинарных проектов Иркутска предлагает для гостей кулинарный мастер-класс «Байкальская кухня». Под руководством  шеф-повара гости приготовят себе обед или ужин по сибирским рецептам, узнают историю возникновения блюд, секреты приготовления и подачи.

В Иркутской области и мероприятия гастрономической направленности: клубничный фестиваль «Виктория», открытый гастрономический фестиваль национальной кухни Восточной Сибири «Байкальский вкус», фестиваль омуля, открытый гастрономический фестиваль «Кутуликский пирог», фестиваль «Пан вареник», праздник пирога «На печи все богачи», Спас на полотне и другие.

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