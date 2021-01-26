НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Пункт вакцинации от COVID откроется в кемеровском ТРЦ

Источник:
Sibnet.ru
156 0
Фото: © Sibnet.ru

Пункт бесплатной массовой вакцинации от коронавируса отроется в кемеровском ТРЦ «Лапландия», сообщается в официальном аккаунте центра.

Пункт начнет работу в четверг, 28 января. Он будет располагаться на минус втором этаже центра. Прививку можно поставить в будни с 13.00 до 20.00, в выходные — с 11.00 до 20.00. При себе иметь паспорт, ИНН или СНИЛС.

«Во избежание негативной реакции компонентов вакцины на присутствие вируса пройдите тест на наличие инфекции либо антител в организме», — говорится в сообщении.

Представители ТРЦ уточнили, что в пункте будут только ставить прививку. Осмотр терапевтом и экспресс-тесты не предполагаются.

Сколько жителей Кузбасса уже имеют антитела к коронавирусу?

Тема: Коронакризис
Сто тысяч доз вакцины от COVID поступит в Новосибирскую область
Разработчик «Новичка» анонсировал лекарство от COVID-19
«Коронавирусные» ограничения смягчили в Новосибирской области
Спортивные соревнования разрешили в Горном Алтае
смотреть все
Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Байден пересадит чиновников на электромобили
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Майнеры оставили без электричества целое государство
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Депутат в Новосибирске потребовала у мэра объяснить технику на митинге
Сибирь 26.01.2021 15:57
Второго сотрудника мэрии Норильска задержали по делу о сходе лавины
Сибирь 26.01.2021 15:51
Норильск получил нового мэра
Сибирь 26.01.2021 15:31
Строительство мощного синхротрона «СКИФ» начнется осенью
Сибирь 26.01.2021 15:16
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5999
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3657
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
2836
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2708
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Байден пересадит чиновников на электромобили
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Майнеры оставили без электричества целое государство
О самом главном
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

Fazar

Путин много чего говорил и обещал, - его словам уже народ не верит......

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...

SИN

ФСО охраняет дворец какого-то бизнесмена? Это что за компот? Спецсвязь это для кого? По какому праву?...

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!