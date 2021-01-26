Пункт вакцинации от COVID откроется в кемеровском ТРЦ

Пункт бесплатной массовой вакцинации от коронавируса отроется в кемеровском ТРЦ «Лапландия», сообщается в официальном аккаунте центра.

Пункт начнет работу в четверг, 28 января. Он будет располагаться на минус втором этаже центра. Прививку можно поставить в будни с 13.00 до 20.00, в выходные — с 11.00 до 20.00. При себе иметь паспорт, ИНН или СНИЛС.

«Во избежание негативной реакции компонентов вакцины на присутствие вируса пройдите тест на наличие инфекции либо антител в организме», — говорится в сообщении.

Представители ТРЦ уточнили, что в пункте будут только ставить прививку. Осмотр терапевтом и экспресс-тесты не предполагаются.

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