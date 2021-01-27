Лучшие снимки новосибирских художников соберут в одном месте

Фотовыставка «Премиум» открывается 27 января в Новосибирске. Экспозицию составят снимки новосибирских фотографов, отмеченные призами и грамотами на престижных российских и международных конкурсах.

На выставке будут представлены фотографии разных лет, начиная с 1970-х годов прошлого века до сегодняшних дней. В экспозиции выставки более 100 работ почти 40 авторов. Зрители увидят весь спектр творческой фотографии: от фотожурналистики и пресс-фотографии до всевозможных видов арт-фотографии.

Широкий экспозиционный подход позволит наглядно сравнить творческие методы фотохудожников разных поколений, особенности их стиля и выявить тенденции развития фотографии.

Фотовыставка «Премиум» будет проходить в Новосибирском художественном музее (Красный проспект, 5) с 27 января в 17.00.