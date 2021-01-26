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Аналитики выяснили, у каких соискателей нет шансов в будущем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Некоторые профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем — их автоматизируют, и человек станет не нужен. Поэтому уже сейчас специалистам на рынке массовых профессий нужно становиться многопрофильными, сообщил Sibnet.ru управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

«В зону риска в обозримом будущем могут попасть те работники, деятельность которых можно автоматизировать, к примеру, заменить кассиров электронными устройствами оплаты, а контролеров — автоматическим оборудованием для прохода», — отметил управляющий директор.

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Поэтому, чтобы успешно конкурировать на рынке труда сейчас и в дальнейшем, соискателям практически в любой отрасли необходимо владеть базовыми навыками работы на ПК и в интернете, применять не только узконаправленные знания и умения, а быть «многопрофильным» специалистом.

Работодатели также заинтересованы в сотрудниках, способных быстро обучаться и адаптироваться к новым условиям, стремящихся расширять свои профессиональные компетенции.

В целом же, по словам специалиста, в 2021 году массовых сокращений и увольнений не ожидается. Напротив, многие работодатели готовы расширять штат.

«Совместно с нашим партнером Kelly Services мы выяснили, что работодатели на рынке массовых профессий настроены довольно оптимистично. 40% российских компаний намерены нанимать новых сотрудников, еще четверть сохранит персонал. В крупных городах Сибири о расширении штатов заявили 34% руководителей и топ-менеджеров», — резюмировал он.

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