Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе

Экономический кризис, вызванный эпидемией коронавируса, стал худшим за столетие, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он предупредил о возможности распада мира на две части во главе с двумя экономиками - Китаем и США.

«Более 2 миллионов человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — приводит ТАСС слова генерального секретаря ООН.

Согласно данным доклада «Мировое экономическое положение и перспективы», в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%, что более чем в два с половиной раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Гутерриш также предупредил о возможности распада мира на две части во главе с Китаем и США. «Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле, с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму», — отметил он.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение», — заключил генсек ООН.