Стала известна дата старта нового сезона «Последнего героя»

Шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» стартует 6
февраля на ТВ-3. В нем встретятся победители и участники предыдущих сезонов проекта
и обычные телезрители, сообщила пресс-служба телеканала.
«Чемпионов» выбирали с помощью голосования, по итогам
которого в команду вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев,
Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей
Полихун.
Им будет противостоять племя телезрителей, собранное по
итогам открытого всероссийского кастинга. Их имена пока держатся в секрете.
Вести «Последний герой» уже в третий раз будет актриса Яна
Троянова. Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации
«Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.
«Последний герой» – российская версия популярного формата,
также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и
Survivor («Выживший»). По правилам, две команды по восемь человек в каждой
должны провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией,
голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом.