Стала известна дата старта нового сезона «Последнего героя»

Шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» стартует 6 февраля на ТВ-3. В нем встретятся победители и участники предыдущих сезонов проекта и обычные телезрители, сообщила пресс-служба телеканала.

«Чемпионов» выбирали с помощью голосования, по итогам которого в команду вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

Им будет противостоять племя телезрителей, собранное по итогам открытого всероссийского кастинга. Их имена пока держатся в секрете.

Вести «Последний герой» уже в третий раз будет актриса Яна Троянова. Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.

«Последний герой» – российская версия популярного формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). По правилам, две команды по восемь человек в каждой должны провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом.