НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стала известна дата старта нового сезона «Последнего героя»

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Фото: © предоставлено пресс-службой канала ТВ-3

Шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» стартует 6 февраля на ТВ-3. В нем встретятся победители и участники предыдущих сезонов проекта и обычные телезрители, сообщила пресс-служба телеканала.

«Чемпионов» выбирали с помощью голосования, по итогам которого в команду вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

Им будет противостоять племя телезрителей, собранное по итогам открытого всероссийского кастинга. Их имена пока держатся в секрете.

Вести «Последний герой» уже в третий раз будет актриса Яна Троянова. Шоу «Последний герой» было удостоено премии ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории ТВ-3.

«Последний герой» – российская версия популярного формата, также известного под названием Expedition Robinson («Экспедиция Робинзон») и Survivor («Выживший»). По правилам, две команды по восемь человек в каждой должны провести до 39 дней в первозданных джунглях, сражаясь со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, друг с другом.


Еще по теме
Реальные предложения руки и сердца покажут в эфире «Пятницы»
Подлинную историю Юлии Началовой покажут в фильме на Первом канале
Сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым выходит на ТНТ
Wink покажет бой звезды ММА Конора Макгрегора и Дастина Порье
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Разработчик «Новичка» анонсировал лекарство от COVID-19
•
КамАЗ создаст электрические седан и грузовик
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аналитики выяснили, у каких соискателей нет шансов в будущем
Сибирь 26.01.2021 13:18
Цех с газовыми баллонами вспыхнул в Томске
Сибирь 26.01.2021 13:13
Травников рассказал о презрении к Навальному
Сибирь 26.01.2021 13:03
Сибиряк сделал самый маленький золотой наперсток в мире
Сибирь 26.01.2021 12:08
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5957
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3598
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
2798
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2682
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Разработчик «Новичка» анонсировал лекарство от COVID-19
•
КамАЗ создаст электрические седан и грузовик
О самом главном
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
112
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
90
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
55