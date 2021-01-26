Жители Новосибирска шантажировали жертв телефонными разговорами

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовные дела в отношении четырех человек, которые собирали информацию о телефонных переговорах, а затем шантажировали и требовали денег с владельцев SIM-карт.

По версии следствия, с января 2018 по апрель 2019 года двое сотрудников частного детективного агентства без законных оснований через неизвестных получили информацию о телефонных разговорах одного из абонентов.

Еще двое местных жителей, использовали без разрешения паспортные данные абонентов, обратились в службу поддержки мобильного оператора и получили доступ к информации звонках.

Информацию о соединениях злоумышленники отправляли владельцам SIM—карт и требовали с денег. Как выяснило следствие, обвиняемые незаконно получили сведения о соединениях 11 абонентов.

Региональный Следственный комитет возбудил в уголовные дела по части 1 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров). Обвиняемым грозит штраф до 80 тысяч рублей, или исправительные работы на год.