«Коронавирусные» ограничения смягчили в Новосибирской области

Заполняемость залов театров, кино и стадионов увеличится в Новосибирской области, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличат с 50 до 80 % зрителей; соревнований по командным игровым видам спорта – с 30 до 50 % зрителей.

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Тем не менее, в залах охраняются требования соблюдения социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических требований.

В понедельник стало известно, что с февраля в регионе возобновят свою работу детские круглогодичные лагеря и игровые комнаты.