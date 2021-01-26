Реальные предложения руки и сердца покажут в эфире «Пятницы»

Телеканал «Пятница» запустил проект «Сделай предложение в эфире». У любого желающего появилась возможность предложить руку и сердце своей возлюбленной в телеэфире, сообщила пресс-служба канала.

Чтобы предложение попало в эфир, нужно записать видео с самим предложением, загрузить его на сайт zags.friday.ru и оставить адрес Instagram-аккаунта своей второй половинки.

Лучшие видео-обращения попадут в эфир, а человек, которому адресовано предложение, заранее получит уведомление в Instagram с призывом включить «Пятницу», чтобы услышать важное для него сообщение.

Видео пользователей с предложением руки и сердца будут появляться в выпусках реалити-шоу «Четыре свадьбы» в формате сторис. Шоу будет выходить на «Пятнице» каждый четверг в 19.00