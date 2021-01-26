НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Реальные предложения руки и сердца покажут в эфире «Пятницы»

Источник:
Sibnet.ru
135 0
Фото: © TastyCinnamonnBay

Телеканал «Пятница» запустил проект «Сделай предложение в эфире». У любого желающего появилась возможность предложить руку и сердце своей возлюбленной в телеэфире, сообщила пресс-служба канала.

Чтобы предложение попало в эфир, нужно записать видео с самим предложением, загрузить его на сайт zags.friday.ru и оставить адрес Instagram-аккаунта своей второй половинки.

Лучшие видео-обращения попадут в эфир, а человек, которому адресовано предложение, заранее получит уведомление в Instagram с призывом включить «Пятницу», чтобы услышать важное для него сообщение.

Видео пользователей с предложением руки и сердца будут появляться в выпусках реалити-шоу «Четыре свадьбы» в формате сторис. Шоу будет выходить на «Пятнице» каждый четверг в 19.00

Еще по теме
Стала известна дата старта нового сезона «Последнего героя»
Подлинную историю Юлии Началовой покажут в фильме на Первом канале
Сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым выходит на ТНТ
Wink покажет бой звезды ММА Конора Макгрегора и Дастина Порье
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Разработчик «Новичка» анонсировал лекарство от COVID-19
•
КамАЗ создаст электрические седан и грузовик
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аналитики выяснили, у каких соискателей нет шансов в будущем
Сибирь 26.01.2021 13:18
Цех с газовыми баллонами вспыхнул в Томске
Сибирь 26.01.2021 13:13
Травников рассказал о презрении к Навальному
Сибирь 26.01.2021 13:03
Сибиряк сделал самый маленький золотой наперсток в мире
Сибирь 26.01.2021 12:08
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5957
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3598
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
2798
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2682
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Генсек ООН заявил о худшем за столетие экономическом кризисе
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Разработчик «Новичка» анонсировал лекарство от COVID-19
•
КамАЗ создаст электрические седан и грузовик
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
112
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
90
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
55