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Разгон инфляции в России «ударит» по ключевой ставке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Низкая инфляция в России давала возможность существенно снизить и удержать ключевую ставку на рекордно низком уровне. Но рост инфляции может заставить Центробанк поднять ставку, сообщил Sibnet.ru заместитель управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка Сергей Хлебников.

«Политика Банка России в прошлом году и в текущем периоде направлена на создание условий по улучшению потребительского спроса и поддержке экономики в качестве одного из методов борьбы с последствиями пандемии. Вместе с тем низкая инфляция давала возможность существенно снизить и удержать ключевую ставку на уровне 4,25%», — отметил Хлебников.

Однако инфляция разгоняется и по результатам декабря 2020 года уже составила 4,9%, превысив прогнозируемый таргет. В конце года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, чтобы сдержать рост цен на социально значимые продукты. Это также говорит о разгоне инфляции, добавил заместитель управляющего по бизнесу Новосибирским филиалом РГС Банка.

«Вот и получается, что в текущей ситуации, с одной стороны, стране просто жизненно необходима низкая ставка для поддержи экономики, с другой – мешает растущая инфляция, которая может спровоцировать рост ключевой ставки», — подчеркнул он.

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По его словам, пока есть все основания предполагать, что Банк России в 2021 году будет искать поводы и прилагать все усилия, чтобы удержать уровень ключевой ставки, а где-то даже искать потенциал для снижения. Но если инфляция будет расти и в 2021 году, то, скорее всего, Банк России немного поднимет ставку (0,25-0,5%). Впрочем, это несущественно скажется на уровне ставок по кредитам и депозитам внутри страны.

Ключевая ставка — это процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на процентные ставки по кредитам в коммерческих банках, а значит на их доступность для бизнеса и населения.

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