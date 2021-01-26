Сибирские ученые нашли способ выявлять лесные пожары на ранней стадии

Ученые из Томска нашли способ обнаруживать лесные пожары на ранней стадии, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.

Томские ученые исследовали, как степные пожары влияют на метеорологические параметры атмосферы и содержание в ней разных соединений. Они предложили ориентироваться на изменения газового состава воздуха, чтобы вовремя обнаружить и потушить пожар.

«Мы вместе с коллегами из Института оптики атмосферы СО РАН провели полунатурный эксперимент: под строгим контролем воссоздали степной пожар на небольшой территории, 40 на 15 метров, и исследовали основные характеристики для этого участка – влажность, температуру, давление, воздушные потоки и содержание различных веществ в воздухе. В этом нам помогли дистанционные приборы, такие как инфракрасные термографы, ультразвуковые метеостанции и устройства для регистрации парниковых и окислительных газов на специальной станции», – рассказал руководитель проекта, ученый ТГУ Денис Касымов.

Также эксперименты показали, что даже небольшой пожар способствует выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ. Кроме оксидов, это еще и метан.