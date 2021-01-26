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Ростелеком продлил «Киберпонедельник» до конца января

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком продлил скидки киберпонедельника на покупку смартфона до конца января. Предложение действительно для популярных моделей смартфонов ведущих мировых производителей.

По окончании новогодних и рождественских праздников и с наступлением нового делового сезона в салонах связи «Ростелекома» или интернет-магазине можно приобрести смартфон со скидкой до 60%. На распродаже представлены классические модели, хиты продаж и новинки.

«Никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой», — отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

Акция «Киберпонедельник-2021» в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине действует до 31 января включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома», участвующих в акции, можно посмотреть на сайте компании.

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