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Невролог назвал продукты-провокаторы мигрени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красное вино, шоколад и твердый сыр провоцируют мигрень из-за содержания в этих продуктах тирамина, сообщил врач-невролог Дмитрий Шубин.

Мигрень заболевание, при котором периодически возникают сильные боли в одной половине головы. Происходит расширение сосудов оболочек головного мозга, они растягиваются и задевают тройничный нерв, что и вызывает сильную боль. При этом спазмолитики не помогают, потому что у сосудов не спазм. Они наоборот расширены.

«При мигрени нельзя красное вино, сыр твердых сортов или с плесенью, шоколад или какао. В них содержится тирамин. Это провокатор мигрени», — сказал невролог Шубин в эфире телепередаче «Жить здорово».

Он отметил, что все соленое вызывает отек сосудов, поэтому также приводит к сильной головной боли.

Спасут от приступов мигрени тыквенные семечки и рисовые отруби, так как в них содержится большое количество магния. А также индейка как источник триптофана — предшественника серотонина (гормон счастья).

Тема: Человек и еда
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