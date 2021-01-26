Археологи нашли «доллары» древних людей

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) открыли, что древние жители Центральной Европы использовали однотипные бронзовые кольца, топоры и полоски металла в качестве своеобразных денег.

«Более чем у 70% подобных артефактов форма и масса были стандартными, то есть они представляли собой раннюю форму денег. Первые "евро" выглядели крайне разнообразно – они были похожи на кольца, "ребра" и головки топоров», — приводит ТАСС слова археолога Майкел Кёйперса.

Исследователи исходили из предположения, что предметы, которые могли быть аналогом денег, должны встречаться на территории Центральной и Восточной Европы в большом количестве и, следовательно, все жители региона должны быть хорошо с ними знакомы.

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Анализ археологических находок говорит о том, что на эту роль могли претендовать три типа предметов – бронзовые кольца, головки топоров и так называемые «ребра» — узкие полоски из металла, по форме похожие на полукольца или человеческие реберные кости.

Человечество изобрело деньги относительно недавно, в начале бронзового века. Традиционно считается, что первые их аналоги появились на территории Месопотамии около 5 тысяч лет назад. Ценность того или иного товара жители определялась в сиклях – стандартизированных единицах массы, которыми измеряли ячмень и другие злаки.

Впоследствии реальную меру ячменя или других товаров заменили условным эквивалентом в виде серебряных и бронзовых слитков. Их оборот и ценность регулировало государство. Ученых давно интересует, как произошел этот переход и как возникли стандарты массы, которые древние люди использовали до появления полноценных денег.