НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Дело Быкова об организации убийств передали в суд

Источник:
Sibnet.ru
153 0
Фото: © Заксобрание Красноярского края

Следователи после утверждения прокурором обвинительного заключения передали в суд дело экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова об организации двойного убийства, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 1994 году член «возглавляемой Быковым преступной группировки» Александр Наумов поссорился с главарем. Якобы Наумов был недоволен несправедливым распределением доходов от совместной деятельности. Затем перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Якобы Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Их расстреляли в автомобиле. За убийство к пожизненному лишению свободы приговорили Сергея Бакурова, другой исполнитель Владимир Чучков находится в розыске. Соорганизатор убийства Владимир Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. По данным СК, совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками установлена его причастность к совершению преступления.

Быков и его защитники знакомились с 18 томами уголовного дела. Прокурор утвердил обвинение, дело будет направлено в суд.

Еще по теме
Погибшая в пожаре в Омске девушка прыгала из окна, чтобы спастись
Новосибирца обвинили в призывах к массовым беспорядкам на митинге
Влюбленная пара подростков в Омске получила сроки за убийство матери
Суд вынес приговор омичке, сожитель которой убил ее ребенка
смотреть все
Красноярск #ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Байден заявил о готовности вести переговоры с Россией
•
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
•
Облачные сервисы США потребуют паспорт
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Коронавирусные» ограничения смягчили в Новосибирской области
Сибирь 26.01.2021 11:31
Разгон инфляции в России «ударит» по ключевой ставке
Сибирь 26.01.2021 10:58
Путин вспомнил о проблеме омского блогера Лехи
Сибирь 26.01.2021 10:47
Сибирские ученые нашли способ выявлять лесные пожары на ранней стадии
Сибирь 26.01.2021 10:31
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5912
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3548
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2836
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
2745
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
•
Байден заявил о готовности вести переговоры с Россией
•
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
•
Облачные сервисы США потребуют паспорт
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!

Uynachalnica

Пошто он такую вонючую выбрал себе в любовницы?