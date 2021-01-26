Дело Быкова об организации убийств передали в суд

Следователи после утверждения прокурором обвинительного заключения передали в суд дело экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова об организации двойного убийства, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в 1994 году член «возглавляемой Быковым преступной группировки» Александр Наумов поссорился с главарем. Якобы Наумов был недоволен несправедливым распределением доходов от совместной деятельности. Затем перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Якобы Быков решил, что это сделал Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить.

Их расстреляли в автомобиле. За убийство к пожизненному лишению свободы приговорили Сергея Бакурова, другой исполнитель Владимир Чучков находится в розыске. Соорганизатор убийства Владимир Татаренков приговорен к 13 годам лишения свободы.

Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. По данным СК, совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками установлена его причастность к совершению преступления.

Быков и его защитники знакомились с 18 томами уголовного дела. Прокурор утвердил обвинение, дело будет направлено в суд.