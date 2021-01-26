Байден заявил о готовности вести переговоры с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что наличие разногласий и противоречий в отношениях с Россией не является поводом для отказа от переговоров с Москвой, в частности, по поводу Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

«Мы можем и действовать во взаимных интересах наших стран, как в случае с новым ДСНВ, так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с Навальным, [хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», — цитирует ТАСС Байдена.

Так глава Белого дома ответил на вопрос журналиста о том, способна ли ситуация вокруг Навального потенциально сорвать продление истекающего в феврале СНВ-3, который в США называют новым ДСНВ.

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Глава американской администрации напомнил, что разведывательным ведомствам США дано поручение, как ранее уже объявлял Белый дом, подготовить новую оценку, касающуюся России. «Я попросил соответствующие ведомства, чтобы они тщательно меня проинформировали по всем этим вопросам, чтобы мне предоставили обновленную информацию», — сказал Байден.

«И я без колебаний буду затрагивать эти [проблемные] вопросы [в диалоге] с россиянами», — заверил американский лидер.