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Облачные сервисы США потребуют паспорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти США потребовали от поставщиков облачных услуг идентифицировать иностранных пользователей в обязательном порядке, соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Новые правила должны вступить в силу летом 2021 года, однако их внедрение может занять более продолжительный срок. После этого американские провайдеры облачных услуг начнут при каждом запросе требовать от пользователя соответствующую информацию.

В этот список войдут имена, физические адреса и адреса электронной почты, национальные идентификационные номера, средства и источники оплаты, которые могут быть данными кредитной карты или банковского счета, а также номера телефонов и IP-адреса.

Отмечается, что облачная инфраструктура может быть использована иностранцами для получения доступа к конфиденциальным сведениям, поэтому возможность пользоваться американскими облачными услугами должны быть ограничена.

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