Объявлена цена Lada Niva Travel

Цены на Lada Niva Travel, обновленное поколение бывшей Chevrolet Niva, начинаются 750 тысяч рублей, машина предлагается в двух основных модификациях, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Niva Travel названа флагман нового семейства внедорожников АвтоВАЗа. Внедорожник предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road. Последний отличается штатным шноркелем, внедорожными шинами и обвесом из неокрашенного пластика, который защищает эмаль кузова в неблагоприятных дорожных условиях.

Стартовая стоимость Lada Niva Travel в исполнении Classic — от 747,9 тысячи рублей. В состав оборудования входит подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений ISOFIX. Спинка заднего сиденья раскладывается в пропорции 60/40.

Комплектация Comfort обойдется от 804,9 тысячи рублей. Автомобиль оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением. Повышают комфорт охлаждаемый вещевой ящик и подлокотник сиденья водителя с подстаканниками.

Версия Comfort Off-road стоит от 844,9 тысячи рублей. Автомобиль отличается такими опциями как рейлинги, охранная сигнализация и складной ключ центрального замка с дистанционным управлением, обивка потолка черного цвета, противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

Максимальная комплектация Lada Niva Travel — Luxe — стоит от 890,9 тысячи рублей, В оснащение автомобиля входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол, наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова.

Lada Niva Travel в версии Luxe Off-road стоит от 905,9 тысячи рублей. Стилевые и функциональные особенности автомобиля — внедорожные шины, неокрашенный обвес кузова, шноркель, обивка потолка черного цвета.