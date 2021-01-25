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Россия продаст новейший истребитель Су-57

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия ведет переговоры с потенциальными покупателями истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов.

«Рассматриваются различные варианты поставки: отдельно самолета и самолета с полным комплексом вооружения, с системой послепродажного обслуживания. Кроме того, по требованию заказчика облик самолета может быть доработан», — сказал эксперт в интервью «Интерфаксу».

По словам Ельчанинова, Су-57 станет базовой платформой Минобороны, на основе которой может родиться целое семейство самолетов, в том числе и специализированных. Ожидается, что испытания платформы полностью завершатся в 2021 году.

Передача первого серийного самолета Су-57 заказчику в лице Минобороны запланирована до конца декабря. Также продолжается работа по созданию двигателя второго этапа, в рамках следующего серийного контракта самолеты будут поставляться уже с новым двигателем.

Ельчанинов подчеркнул, что истребитель получит новейшее вооружение, созданное с нуля. Испытания образцов планируется завершить в 2021 году в составе комплекса авиационного вооружения.

«Это абсолютно новые образцы, с новыми характеристиками, с использованием новых принципов наведения. Это действительно большой шаг вперед. Су-57 – умный самолет с умным оружием – ракетами "воздух-воздух" и "воздух-поверхность"», — заключил он.

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