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Самая красивая женщина мира разделась ради образа инопланетянки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/bellahadid/

Популярная топ-модель Белла Хадид опубликовала на своей странице в Instagram откровенную фотографию, на которой девушка в одних трусах прикрывает обнаженную грудь, а ее кожа покрыта серебристой краской.

Подписчики признали образ 23-летней Хадид, которую ранее признавали самой красивой женщиной мира, «инопланетным». Если не считать краски на коже, модель использовала минимум макияжа — только помаду красного оттенка и синие стрелки вокруг глаз.

Автором съемки выступил фотограф Люк Гилфорд, визажистом стал Сэм Виссер, именно они придумали для Хадид образ инопланетянки. Серия фотографий предназначена для модного журнала V Magazine.

Подписчики модели позитивно оценили новую серию снимков. В комментариях к фотографиям они засыпали модель комплиментами. Пост Хадид в Instagram в итоге набрал более миллиона лайков.

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