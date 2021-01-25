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Путин рассказал про свою будущую работу

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами рассказал, что после ухода с поста главы государства мог бы заняться виноделием.

«Очень хороший вид деятельности, благородный. <...> Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — сказал президент, уточнив при этом, что у него много знакомых, которые работают в этой сфере.

В частности, Путин рассказал, что его советник Борис Титов является владельцем «Абрау Дюрсо» — крупной винодельческой компании с хорошей историей, которая принадлежала в свое время князю Голицыну.

«Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», — предположил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что бизнес его «никогда не интересовал», хотя он считает предпринимательскую деятельность благородным занятием с социальной стороны, так как в результате создаются новые рабочие места и развивается экономика.

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