Путин рассказал про свою будущую работу

Президент России Владимир Путин в ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи со студентами рассказал, что после ухода с поста главы государства мог бы заняться виноделием.

«Очень хороший вид деятельности, благородный. <...> Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — сказал президент, уточнив при этом, что у него много знакомых, которые работают в этой сфере.

В частности, Путин рассказал, что его советник Борис Титов является владельцем «Абрау Дюрсо» — крупной винодельческой компании с хорошей историей, которая принадлежала в свое время князю Голицыну.

«Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», — предположил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что бизнес его «никогда не интересовал», хотя он считает предпринимательскую деятельность благородным занятием с социальной стороны, так как в результате создаются новые рабочие места и развивается экономика.