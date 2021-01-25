НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Счетная палата испугалась дефицита продуктов

Источник:
РБК
268 4
Фото: © Sibnet.ru

Соглашения между правительством, антимонопольной службой и торговыми сетями об ограничении роста цен на базовые продукты питания могут привести к их дефициту, утверждается в январском докладе Счетной палаты.

«Такой шаг несет в себе системные риски. Это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — отмечается в документе, который анализирует последствия административного ограничения роста цен на продукты.

Авторы доклада указывают, что производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль.

В результате товарные потоки будут перенаправляться на экспорт или на склады в ожидании отмены заморозки цен. Так, ряд производителей уже отказались продавать по фиксированным ценам сахар и подсолнечное масло.

Предельные цены были установлены в декабре на сахар и подсолнечное масло после того, как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен.

В результате розничную цену литра масла ограничили потолком в 110 рублей, для килограмма сахара верхняя планка составила 45 рублей. В результате средние цены на сахар по итогам декабря снизились на 4%.

Еще по теме
Кондитеры предупредили о скачке цен на свою продукцию
Власти займутся сдерживанием цен на макароны, яйца и картофель
Власти задумались над ограничением цен на макароны и яйца
Стартует тотальная маркировка молочных товаров
смотреть все
Экономика #Продукты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про свою будущую работу
•
Счетная палата испугалась дефицита продуктов
•
Россия продаст новейший истребитель Су-57
•
Вакцине «Спутник V» добавили противопоказания
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
40-градусные морозы пришли на Алтай
Сибирь 25.01.2021 21:01
Спортивные соревнования разрешили в Горном Алтае
Сибирь 25.01.2021 20:49
Погибшая в пожаре в Омске девушка прыгала из окна, чтобы спастись
Сибирь 25.01.2021 18:43
Ученые создадут 3D-принтер для печати биоразлагаемых имплантатов
Сибирь 25.01.2021 17:51
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5734
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3210
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2734
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2586
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про свою будущую работу
•
Счетная палата испугалась дефицита продуктов
•
Россия продаст новейший истребитель Су-57
•
Вакцине «Спутник V» добавили противопоказания
О самом главном
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
111
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
89
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
54