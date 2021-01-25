Счетная палата испугалась дефицита продуктов

Соглашения между правительством, антимонопольной службой и торговыми сетями об ограничении роста цен на базовые продукты питания могут привести к их дефициту, утверждается в январском докладе Счетной палаты.

«Такой шаг несет в себе системные риски. Это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — отмечается в документе, который анализирует последствия административного ограничения роста цен на продукты.

Авторы доклада указывают, что производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль.

В результате товарные потоки будут перенаправляться на экспорт или на склады в ожидании отмены заморозки цен. Так, ряд производителей уже отказались продавать по фиксированным ценам сахар и подсолнечное масло.

Предельные цены были установлены в декабре на сахар и подсолнечное масло после того, как президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен.

В результате розничную цену литра масла ограничили потолком в 110 рублей, для килограмма сахара верхняя планка составила 45 рублей. В результате средние цены на сахар по итогам декабря снизились на 4%.