Путин посчитал справедливой критику системы ЕГЭ

Президент России Владимир Путин назвал справедливой критику системы Единого государственного экзамена. При этом он подчеркнул, что ЕГЭ дает возможность школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны.

Заявление прозвучало в ходе прошедшей 25 января в формате видеоконференции встречи главы государства со студентами. Путин подчеркнул, что после критических замечаний ЕГЭ модернизируют.

В частности, при поступлении теперь используется смешанная система, когда учитываются итоговые оценки ЕГЭ, а также результаты вступительного экзамена в вузе. Одновременно государство увеличивает количество бюджетных мест в учебных заведениях.

«Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году будет выделено еще почти 34 тысяч бюджетных мест, и преимущественно их получат в регионах России», — уточнил президент.