Путин одобрил снятие карантинных ограничений

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, это дает возможность аккуратно снимать введенные ранее карантинные ограничения, заявил президент Владимир Путин.

«С утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения», — цитирует Путина «Интерфакс».

Президент также напомнил, что Россия уже обладает эффективными вакцинами, которые зарегистрированы в 13 странах. С 18 января развернула массовая вакцинация, количество привитых граждан постоянно растет.

За последние сутки в России зарегистрировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост оказался меньше 20 тысяч заболевших впервые с 11 ноября. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 738 690.