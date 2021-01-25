НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин одобрил снятие карантинных ограничений

Источник:
Sibnet.ru
352 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, это дает возможность аккуратно снимать введенные ранее карантинные ограничения, заявил президент Владимир Путин.

«С утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тысяч. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения», — цитирует Путина «Интерфакс».

Президент также напомнил, что Россия уже обладает эффективными вакцинами, которые зарегистрированы в 13 странах. С 18 января развернула массовая вакцинация, количество привитых граждан постоянно растет.

За последние сутки в России зарегистрировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусом, суточный прирост оказался меньше 20 тысяч заболевших впервые с 11 ноября. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 3 738 690.

Тема: Коронакризис
Спортивные соревнования разрешили в Горном Алтае
Вакцине «Спутник V» добавили противопоказания
Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса
Зинедин Зидан заразился коронавирусом
смотреть все
Политика #Россия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про свою будущую работу
•
Счетная палата испугалась дефицита продуктов
•
Россия продаст новейший истребитель Су-57
•
Вакцине «Спутник V» добавили противопоказания
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
40-градусные морозы пришли на Алтай
Сибирь 25.01.2021 21:01
Спортивные соревнования разрешили в Горном Алтае
Сибирь 25.01.2021 20:49
Погибшая в пожаре в Омске девушка прыгала из окна, чтобы спастись
Сибирь 25.01.2021 18:43
Ученые создадут 3D-принтер для печати биоразлагаемых имплантатов
Сибирь 25.01.2021 17:51
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5734
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
3210
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2734
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2586
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про свою будущую работу
•
Счетная палата испугалась дефицита продуктов
•
Россия продаст новейший истребитель Су-57
•
Вакцине «Спутник V» добавили противопоказания
О самом главном
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
111
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
89
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
54