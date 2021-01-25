Найдено безопасное место для главного турнира Dota 2

The International, главный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2, может пройти в Новой Зеландии, сообщил глава компании Valve Гейб Ньюэлл.

Глава Valve переехал в Новую Зеландию в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса, американец приобрел вид на жительство на островах, в его планах также получение полноценного гражданства.

Ньюэлл полагает, что стабильная эпидемическая ситуация делает Новую Зеландию подходящим местом для проведения The International-2021, передает 1 NEWS. Последний чемпионат по дисциплинам Valve в формате LAN прошел в марте 2020 года.

По словам главы Valve, остальные государства вряд ли смогут принять такой крупный турнир из-за карантинных ограничений. Так, в США эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего, подчеркнул он.

Последний The International должен был пройти летом 2020 года в Швеции, однако его отменили из-за пандемии коронавируса.