Стелс-перехватчик на смену МиГ-31 разработают в России

Российские конструкторы приступили к созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ», — говорится в сообщении.

МиГ-41 (ПАК ДП) придет на смену истребителю-перехватчику дальнего радиуса действия МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году.

Перспективный перехватчик значительно превзойдет предшественника по характеристикам. Если МиГ-31 может разгоняться до скорости 2,8 Маха, то максимальная скорость перспективного перехватчика составит 4-4,3 Маха.

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Новая машина сможет уничтожать не только самолеты и крылатые ракеты, но и спутники. Истребитель будет создан с использованием новых технологий малозаметности

МиГ-31 — истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целямя, в том числе крылатыми ракетами. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.