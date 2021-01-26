Новосибирская мастерица сделала трогательную экспозицию из кукол

Новая композиция новосибирской мастерицы Ирины Верхградской называется «Нам не жить друг без друга...» и состоит из двух кукол — женщины и мужчины преклонного возраста.

«Когда я делала, были такие мысли: кто-то болен, скорее всего, мужчина. Заболел, ну, дай Бог, чтобы все обошлось. Это грусть. Жена-спутница рядом, обнимает его. Всегда вместе», — рассказала Sibnet.ru Ирина Верхградская.

Название сюжета не случайное. «Нам не жить друг без друга...» — песня Александры Пахмутовой, которую впервые исполнил Муслим Магомаев. Именно эта композиция зазвучала в голове кукольницы, когда возникла идея создать трогательную пару, прожившую вместе всю жизнь.

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В коллекции мастерицы Верхградской более 1700 работ. Есть герои художественных произведений, сказочные персонажи, дети и родители. Но тема стариков в творчестве художницы нашла особенный отклик.

Ирина Верхградская рассказала, что куклы-старички вызывают у людей сильные эмоции. Например, в отзывах ей пишут, что такие фигурки побуждают на общение с пожилыми родителями, дедушками и бабушками.

Фото: © Ирина Верхградская

«Один мужчина вообще написал: "Утром поссорился с отцом, посмотрел фотографии, пойду мириться". Вот как после этого делать каких-то сказочных королев?» — поделилась историей Верхградская.

Все куклы новосибирской мастерицы — уникальная ручная работа. Сами фигурки выполнены из полимерной глины, элементы декора и одежда — из ткани. Каждая кукла в высоту примерно 15 сантиметров.

Сейчас Ирина Верхградская трудится над новой композицией, где героями станут бабушка с внуком, который занят своим смартфоном. Также есть идея сделать бойкую старушку, только что вернувшуюся с огорода и отдыхающую на своей веранде.