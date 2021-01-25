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Новосибирца обвинили в призывах к массовым беспорядкам на митинге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Обвинение в призывах к массовым беспорядкам на незаконном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального предъявлено 20-летнему активисту из Новосибирска, но арестовывать за это его не стали, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, с 19 января подозреваемый публиковал в соцсетях сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, «сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» на незаконном митинге в поддержку Навального.

«Проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой, опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти», – говорится в сообщении.

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Подозреваемый дал показания о своих переписках, у него дома прошел обыск. Допрашиваются свидетели преступления. 

В понедельник фигуранту дела предъявили обвинение и избрали ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По статье «Призывы к массовым беспорядкам» активисту грозит до двух лет лишения свободы.

Насанкционированный митинг в поддержку Навального прошел в Новосибирске в субботу, 23 января. В нем приняли участие не менее тысячи человек, десятки из них были задержаны.

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