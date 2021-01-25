Вакцине «Спутник V» добавили противопоказания

Производитель обновил инструкцию к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». В ней появились новые противопоказания. В частности, препарат может быть опасен для больных онкологией.

Согласно новой редакции инструкции, вакцинация может представлять риск для граждан со злокачественными новообразованиями, а также для пациентов с аутоиммунной патологией. Стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания.

При этом в инструкции нет запрета на вакцинацию таких больных, есть лишь указание о применении вакцины с осторожностью. Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного пациента с такими заболеваниями.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Россиян пока прививают двумя препаратами отечественного производства — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», однако вскоре должна быть зарегистрирована третья российская вакцина.