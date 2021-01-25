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Вакцине «Спутник V» добавили противопоказания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Производитель обновил инструкцию к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». В ней появились новые противопоказания. В частности, препарат может быть опасен для больных онкологией.

Согласно новой редакции инструкции, вакцинация может представлять риск для граждан со злокачественными новообразованиями, а также для пациентов с аутоиммунной патологией. Стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания.

При этом в инструкции нет запрета на вакцинацию таких больных, есть лишь указание о применении вакцины с осторожностью. Решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного пациента с такими заболеваниями.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Россиян пока прививают двумя препаратами отечественного производства — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», однако вскоре должна быть зарегистрирована третья российская вакцина.

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Топ комментариев

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

physx

Видимо Соловьев Live посмотрел, соболезную.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Посаженый таз - радует глаз, буханку и тп до сих пор делают, это - как раз пример того, что в стране...

nicollaich

Народ просто так, видимо, 23-го вышел на улицу.