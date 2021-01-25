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Суд вынес приговор омичке, сожитель которой убил ее ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд в Омской области назначил обязательные работы женщине, чьего трехлетнего ребенка убил ее пьяный сожитель. Мать уложила мальчика спать вместо того, чтобы вызвать врача, сообщила прокуратура региона.

«Женщина, зная о том, что ее находившийся в состоянии алкогольного опьянения сожитель толкнул трехлетнего пасынка в спину, от чего ребенок упал, ударившись головой, а затем нанес мальчику несколько ударов кулаком и ногой в живот, причинив тяжелую травму с разрывом внутренних органов, своевременно не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы», – говорится в сообщении.

Через несколько часов мальчик умер. Выяснилось, что сожитель матери жестоко обращался с ребенком уже не в первый раз.

Омичка признала вину в «оставлении в опасности» и «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд назначил ей в качестве наказания 550 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...