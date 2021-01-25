Суд вынес приговор омичке, сожитель которой убил ее ребенка

Суд в Омской области назначил обязательные работы женщине, чьего трехлетнего ребенка убил ее пьяный сожитель. Мать уложила мальчика спать вместо того, чтобы вызвать врача, сообщила прокуратура региона.

«Женщина, зная о том, что ее находившийся в состоянии алкогольного опьянения сожитель толкнул трехлетнего пасынка в спину, от чего ребенок упал, ударившись головой, а затем нанес мальчику несколько ударов кулаком и ногой в живот, причинив тяжелую травму с разрывом внутренних органов, своевременно не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы», – говорится в сообщении.

Через несколько часов мальчик умер. Выяснилось, что сожитель матери жестоко обращался с ребенком уже не в первый раз.

Омичка признала вину в «оставлении в опасности» и «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд назначил ей в качестве наказания 550 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.