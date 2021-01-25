Запущен первый в России сервис бронирования личных самолетов

Авиакомпания S7 сообщила о запуске первого в России онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов. Слетать компанией, например, из Новосибирска в Москву можно за 2 миллиона рублей.

«Сервис S7 Select делает реальной мечту многих – отправиться в путешествие своей большой компанией на пассажирском лайнере. Забронировать самолет теперь не сложнее, чем взять автомобиль в каршеринге», – сказано в сообщении авиакомпании.

S7 уточнила, что забронировать самолет пока можно только с вылетом в Москву или из Москвы, но позже возможности расширятся. На сайте компании можно рассчитать стоимость перелета.

Например, забронировать самолет Airbus A320 из Новосибирска в Москву, в котором 72 места эконом-класса и 24 места бизнес-класса, стоит 2,2 миллиона рублей. Но за обслуживание бизнес-класса придется доплатить еще около 200 тысяч.