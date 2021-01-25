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Абакан увеличится вдвое к 2030 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Власти Хакасии планируют перевести земли водного фонда в жилые и построить 3,5 миллиона квадратных метров жилья, что составляет практически еще один Абакан по размеру, сообщила замгубернатора региона Ирина Войнова.

Через два года за северной дамбой Абакана должно начаться первое строительство. Площадь земельного участка, который планируется присоединить к городу, составляет около 2 тысяч гектар. 

Это земли водного фонда, за два года необходимо разработать проект инженерной защиты, предполагающий строительство дренажных каналов, дамб, жилищной, промышленной и административной застройки района.

Но в первую очередь необходимо перевести земли из категории водного фонда в земли поселений. Для этого потребуется большое количество согласований на федеральном уровне. 

Новая территория необходима, чтобы выполнить план жилищного строительства, утвержденный для республики на уровне федерального правительства. До конца 2030 года республика должна построить 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

«По размеру это примерно еще один город Абакан. Такие амбициозные задачи в регионе не решались последние 50 лет. Перспективы развития Абакано-Черногорской агломерации обсуждаются с октября 2020 года. Времени для раскачки больше нет — пора действовать», — написала в Facebook Войнова.

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