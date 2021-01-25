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Подлинную историю Юлии Началовой покажут в фильме на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © julianachalova, instagram.com/julianachalova

Серия документально-художественных фильмов про жизнь и внезапную смерть певицы Юлии Началовой выйдет на Первом канале.

Всего будет выпущено три серии о певице, их покажут в 23.30 в понедельник, вторник и среду в программе «Док-Ток». 

Многие кадры фильма были сняты в квартире Юлии. Авторы передачи постарались максимально реконструировать последние дни из жизни Юлии Началовой.

Юлия Началова в марте 2019 года попала в больницу в тяжелом состоянии с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги, которая у неё развилась после незначительной травмы и самостоятельного применения лидокаина.

Через пару дней певицу перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон. Еще через три дня провели операцию на ноге. Вечером того же дня, 16 марта, Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...