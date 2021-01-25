Подлинную историю Юлии Началовой покажут в фильме на Первом канале

Серия документально-художественных фильмов про жизнь и внезапную смерть певицы Юлии Началовой выйдет на Первом канале.

Всего будет выпущено три серии о певице, их покажут в 23.30 в понедельник, вторник и среду в программе «Док-Ток».



Многие кадры фильма были сняты в квартире Юлии. Авторы передачи постарались максимально реконструировать последние дни из жизни Юлии Началовой.

Юлия Началова в марте 2019 года попала в больницу в тяжелом состоянии с осложнениями от подагры и красной волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги, которая у неё развилась после незначительной травмы и самостоятельного применения лидокаина.

Через пару дней певицу перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон. Еще через три дня провели операцию на ноге. Вечером того же дня, 16 марта, Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.