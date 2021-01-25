Филолог рассказала о современных городских обрядах

Горожане привыкли думать, что фольклор и обряды — это пережитки прошлого и остались только в деревнях. На самом деле городские жители сами формируют современный фольклор и активно участвуют в обрядах, сообщила научный сотрудник Института филологии СО РАН, кандидат филологических наук Юлия Лиморенко.

«Надо заметить, что мы в городе в современной жизни постоянно воспроизводим обрядовую сферу. Казалось бы, какие обряды в городе? Но они есть и очень стойкие. Самые стойкие обряды – это сфера похоронная. Ядро похоронного обряда не меняется столетиями», — рассказал она в лекции для проекта «Классный ученый».

#Оракул Дорогами духов, или Куда уходили шаманы

Гораздо более веселый, но менее стабильный — это свадебный обряд. В последнее время и в нем появились новшества. Например, любовный или свадебных замочек, который вешают на перила моста.

«Дело в том, что мост в традиционной культуре – это место маркированное. Это дорога между "здесь" и "там". С нашего берега на неизвестный берег. Может трактоваться как переход из состояния неженатого в новое состояние, о котором молодожены ничего не знают», — отметила она.

Обряды перехода — это обряды, которые маркируют изменение социального статуса. Например, которые предполагают переход ребенка во взрослое состояние. И сейчас эти обряды перехода тоже существуют: обряд отправления ребенку в школу и обряд окончания школы.

«Школьная линейка — это не только торжественное мероприятие, это еще и действие которое обставлено. Дети должны быть нарядными, девочки с бантиками, все с букетами. Подарит букет учителю — это очень важный элемент обряда», — резюмировала Лиморенко.