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Филолог рассказала о современных городских обрядах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Горожане привыкли думать, что фольклор и обряды — это пережитки прошлого и остались только в деревнях. На самом деле городские жители сами формируют современный фольклор и активно участвуют в обрядах, сообщила научный сотрудник Института филологии СО РАН, кандидат филологических наук Юлия Лиморенко.

«Надо заметить, что мы в городе в современной жизни постоянно воспроизводим обрядовую сферу. Казалось бы, какие обряды в городе? Но они есть и очень стойкие. Самые стойкие обряды – это сфера похоронная. Ядро похоронного обряда не меняется столетиями», — рассказал она в лекции для проекта «Классный ученый».

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Гораздо более веселый, но менее стабильный — это свадебный обряд. В последнее время и в нем появились новшества. Например, любовный или свадебных замочек, который вешают на перила моста.

«Дело в том, что мост в традиционной культуре – это место маркированное. Это дорога между "здесь" и "там". С нашего берега на неизвестный берег. Может трактоваться как переход из состояния неженатого в новое состояние, о котором молодожены ничего не знают», — отметила она.

Обряды перехода — это обряды, которые маркируют изменение социального статуса. Например, которые предполагают переход ребенка во взрослое состояние. И сейчас эти обряды перехода тоже существуют: обряд отправления ребенку в школу и обряд окончания школы.

«Школьная линейка — это не только торжественное мероприятие, это еще и действие которое обставлено. Дети должны быть нарядными, девочки с бантиками, все с букетами. Подарит букет учителю — это очень важный элемент обряда», — резюмировала Лиморенко.

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...