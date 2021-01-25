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Информация о новых штрафах для автомобилистов оказалась фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Figure / CC BY-SA 3.0

Информация о том, что с января 2021 года, появились новые штрафы для автомобилистов — за автохлам, мойку в неположенных местах и проезд по детским площадкам — не соответствует действительности. Такие предложения в КоАП есть, но они еще обсуждаются.

Несколько сетевых СМИ написали о «тотальных» штрафах, прописанных в КоАП, которые якобы начали действовать с января 2021 года: 2 тысячи рублей за мойку авто в неположенном место, до 3 тысяч рублей — за «автохлам», к которым относят и авто с разбитой фарой, до 50 тысяч за отказ от прохождения медосвидетельствования, если в салоне находится ребенок. Многие издания сослались на интервью юриста Егора Редина агентству «Прайм».

Такие штрафы действительно предложены для нового Кодекса об административном правонарушении, но пока находятся на стадии рассмотрения, сообщил автоэксперт, координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов.

«Это проект КоАП РФ. Ничего не принимали. Редин взял эту информацию из проекта, который отозван, который признан нуждающимся в доработке», — цитирует Шкуматова Ura.ru.

Например, в проекте КоАП норма о нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием ТС находится под статьей 16.10. Однако в действующем КоАП в указанной статье прописана норма «Несоблюдение порядка таможенного транзита».

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Топ комментариев

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.

ifhbrjd

Сами же знают - закон работать не будет. Как и тысячи принятых законов. Придет ко мне фирма по ремонту,...

physx

Типа мы - народ не видим, что в стране творится, аж 20 лет...