Кондитеры предупредили о скачке цен на свою продукцию

Соглашение о стабилизации цен на сахар в первую очередь касается розничной торговли, кондитеры вынуждены его покупать по завышенной стоимости, сообщил глава Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин.

Для кондитеров стоимость сахара при закупке составляет 39-44 рубля за килограмм, в зависимости от региона. При этом соглашением о стабилизации цен предусмотрены предельные цены на сахар в 36 рублей у производителей и 46 рублей в рознице.

«Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. При этом логика подсказывает, что, если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели (в том числе трейдеры) могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости?» — сказал «Известиям» Лашманкин.

Эксперт подчеркнул, что подорожание сахара скажется на себестоимости кондитерской продукции. Доля сахара в кондитерских изделиях составляет в среднем 14-20%, поэтому цены на такую продукцию могут вырасти от 6 до 30%.