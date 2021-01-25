Известного стендап-комика нашли мертвым

Актер и стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в собственной квартире в Москве, на месте происшествия работает полиция.

«Актер Александр Шаляпин минувшей ночью покончил с собой у себя дома. Его тело обнаружила супруга и вызвала скорую помощь», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

41-летний Шаляпин снялся в почти 30 фильмах и сериалах. Среди последних известных проектов — «Жуки», «Каникулы президента», «Женщины против мужчин», «Крапленый». Широкую славу получил в качестве участника проекта Stand Up на ТНТ.