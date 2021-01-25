Детские лагеря и игровые откроют в Новосибирской области

Детские круглогодичные лагеря и детские игровые комнаты в Новосибирской области возобновят работу с 1 февраля после «коронавирусных» ограничений, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Подобное решение позволила принять стабилизация эпидемиологической ситуации в регионе. Продолжается снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор региона Андрей Травников поручил проработать вопрос увеличения заполняемости залов театров и стадионов при проведении соревнований. Сейчас стадионы можно заполнять не более чем на 30%, театры – не более чем на 50%.

Первые «коронавирусные» ограничения ввели в Новосибирской области еще в первую волну пандемии, весной, некоторые из них до сих пор не сняты.