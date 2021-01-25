Советский лимузин оценили в 37 млн рублей

Очень редкий советский автомобиль ЗиЛ-41045 выставили на продажу, владелец отреставрированного лимузина просит за него 37 миллионов рублей.

Лимузин ЗиЛ-41045 производился в начале 1980-х годов для членов Политбюро ЦК КПСС. По данным владельца, он если не единственный, то один из немногих сохранившихся экземпляров — в таком кузове было выпущено всего 19 машин. Затем завод перешел на модель ЗиЛ-41047.

При восстановлении авто использовались только оригинальные детали. Салон родной. Работают все системы, например, дистанционное управление радиоприемником с заднего сидения. Только демонтирована специальная связь.

Машина хранится в отдельном помещении при температуре 20-23 градуса, влажности 50-55%.

ЗиЛ-41045 оснащен двигателем 7,7 литра мощностью 315 лошадиных сил. Заявленный пробег — 52 тысячи километров, но хозяин подчеркивает, что после восстановления машина прошла всего около 1 тысячи километров.