НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Прокуратура проверит отравления в детсадах Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
123 0
Фото: © пресс-служба правительства НСО

Прокуратура Бурятии проверяет сообщения, появившиеся в Сети, об отравлении детей в двух садиках Улан-Удэ. По предварительным данным Роспотребнадзора, один ребенок заразился острой кишечной инфекцией (ОКИ) неясной этиологии.

Прокуратура проверит информацию о заражении детей в садиках Улан-Удэ — «Строитель» и «Золушка». Роспотребнадзор уже провел обследования ряда малышей. По данным ведомства, из шести случаев обращения к медикам, у одного ребенка выявили острую кишечную инфекцию неясной этиологии.

С 25 января работу «Строителя» приостановили, чтобы остальные дети не заразились. А вот среди воспитанников детского сада «Золушка» подтвержденных случаев заболевания нет.

Прокуратура намерена проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в дошкольных учреждениях, в том числе и организацию питания воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Еще по теме
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
Смертельный пожар произошел в омской пятиэтажке
СК проверит массовое избиение школьниками одноклассника
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
смотреть все
Бурятия #Происшествия #ЧП
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирский аквапарк временно закрыли после конфликта арендаторов
Сибирь 25.01.2021 12:47
Правительство Забайкалья приступило к сдерживанию цен на хлеб
Сибирь 25.01.2021 12:17
Названы самые пострадавшие от пандемии отрасли в Новосибирской области
Сибирь 25.01.2021 11:59
Прокуратура проверит отравления в детсадах Бурятии
Сибирь 25.01.2021 11:39
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5525
Россия представила проект авианосца «Варан»
2767
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2648
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2493
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
О самом главном
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Топ комментариев

oleg_d

да вроде оказывается ни чей, он сам по себе

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

oleg_d

Как всегда ни какой конкретики, почему тогда Песков не сказал кому принадлежит этот дворец?

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.