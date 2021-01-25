Прокуратура проверит отравления в детсадах Бурятии

Прокуратура Бурятии проверяет сообщения, появившиеся в Сети, об отравлении детей в двух садиках Улан-Удэ. По предварительным данным Роспотребнадзора, один ребенок заразился острой кишечной инфекцией (ОКИ) неясной этиологии.

Прокуратура проверит информацию о заражении детей в садиках Улан-Удэ — «Строитель» и «Золушка». Роспотребнадзор уже провел обследования ряда малышей. По данным ведомства, из шести случаев обращения к медикам, у одного ребенка выявили острую кишечную инфекцию неясной этиологии.

С 25 января работу «Строителя» приостановили, чтобы остальные дети не заразились. А вот среди воспитанников детского сада «Золушка» подтвержденных случаев заболевания нет.

Прокуратура намерена проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в дошкольных учреждениях, в том числе и организацию питания воспитанников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.