Новосибирские хирурги удалили женщине огромную опухоль мозга

Специалисты НМИЦ имени академика Мешалкина ювелирно удалили 54-летней пациентке огромную опухоль, расположенную возле участка мозга, отвечающего за эмоции и память, сообщает пресс-служба учреждения.

«Больная приехала из Уфы, где ей отказали в хирургической помощи из-за высоких рисков: опухоль большого размера расположена в труднодоступном участке, отвечающем за высшую нервную деятельность: эмоции, память, настроение, внимание и так далее. Новообразования такого объема и локализации встречаются крайне редко», — сказал врач-нейрохирург Сергей Чернов.

Долгое время опухоль не проявлялась: ни головной боли, ни повышенного давления, ни слабости. Обратилась женщина за консультацией к неврологу после единственного случая потери сознания. Врач направил на магнитно-резонансную томографию головного мозга, по результатам которой выявили новообразование.

«Учитывая большой размер и труднодоступное расположение опухоли, нужно было аккуратно ее выделить, чтобы не повредить смежные структуры головного мозга, а также важные сосуды. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Миллиметр за миллиметром с использованием операционного микроскопа мы удаляли опухоль, пока не достигли цели», — рассказал Чернов.

Исследование показало, что это глиома – опухоль, образовавшаяся из нейроэпителиальных клеток. Пациентке потребуется курс послеоперационной лучевой терапии для профилактики рецидива. Пройти все этапы она сможет в стенах одного учреждения: Центр Мешалкина обеспечивает комплексное лечение больных онкологическими заболеваниями, которое включает лекарственную терапию, хирургический этап и лучевое лечение.