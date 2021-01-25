НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирские хирурги удалили женщине огромную опухоль мозга

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Фото: © НМИЦ имени Мешалкина

Специалисты НМИЦ имени академика Мешалкина ювелирно удалили 54-летней пациентке огромную опухоль, расположенную возле участка мозга, отвечающего за эмоции и память, сообщает пресс-служба учреждения.

«Больная приехала из Уфы, где ей отказали в хирургической помощи из-за высоких рисков: опухоль большого размера расположена в труднодоступном участке, отвечающем за высшую нервную деятельность: эмоции, память, настроение, внимание и так далее. Новообразования такого объема и локализации встречаются крайне редко», — сказал врач-нейрохирург Сергей Чернов.

Долгое время опухоль не проявлялась: ни головной боли, ни повышенного давления, ни слабости. Обратилась женщина за консультацией к неврологу после единственного случая потери сознания. Врач направил на магнитно-резонансную томографию головного мозга, по результатам которой выявили новообразование. 

«Учитывая большой размер и труднодоступное расположение опухоли, нужно было аккуратно ее выделить, чтобы не повредить смежные структуры головного мозга, а также важные сосуды. Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Миллиметр за миллиметром с использованием операционного микроскопа мы удаляли опухоль, пока не достигли цели», — рассказал Чернов.

Исследование показало, что это глиома – опухоль, образовавшаяся из нейроэпителиальных клеток. Пациентке потребуется курс послеоперационной лучевой терапии для профилактики рецидива. Пройти все этапы она сможет в стенах одного учреждения: Центр Мешалкина обеспечивает комплексное лечение больных онкологическими заболеваниями, которое включает лекарственную терапию, хирургический этап и лучевое лечение.

Еще по теме
Раскрыта опасность повторного кипячения воды
Выпущена первая вакцина против ВИЧ
Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса
Виртуальная медицина: что изменится в поликлиниках
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирский аквапарк временно закрыли после конфликта арендаторов
Сибирь 25.01.2021 12:47
Правительство Забайкалья приступило к сдерживанию цен на хлеб
Сибирь 25.01.2021 12:17
Названы самые пострадавшие от пандемии отрасли в Новосибирской области
Сибирь 25.01.2021 11:59
Прокуратура проверит отравления в детсадах Бурятии
Сибирь 25.01.2021 11:39
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5525
Россия представила проект авианосца «Варан»
2767
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2648
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2493
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
О самом главном
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
108
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
89
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
53