НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач объяснил, как вернуть бодрящий эффект кофе

Источник:
Sibnet.ru
172 1
Фото: Omar Burgos Dättwyler / CC BY 3.0

Большое количество выпитого кофе ежедневно снижает его бодрящий эффект, но восстановить его можно, сообщил известный врач, теле- и радиоведущий Сергей Агапкин.

Действие кофеина со временем становится все слабее и слабее — кофеин вызывает привыкание. В определенный момент кофе и вовсе может перестать давать тонизирующий эффект.

«Тогда рекомендуется в течение двух недель не пить кофеиносодержащих напитков, больше спать, принимать контрастный душ. Если люди ограничат употребление кофе на пару недель, потом большой эффект на них окажет и маленькая чашечка этого напитка. Даже марафонцы перед соревнованиями перестают пить кофе, а в день соревнований выпивают всего одну чашечку эспрессо. И эта чашечка их очень тонизирует», — рассказал Роскачеству Агапкин.

#Инфографика
Зачем надо спать

По его словам, это объясняется тем, что кофеин не дает отдохнуть нервной системе. Рано или поздно она начинает работать хуже, приходит в полуистощенное состояние. А чем больше система истощена, тем дольше будет восстанавливаться: к обычному времени сна человеку с истощенной нервной системе нужно прибавлять еще час-два.

Врач добавил, что что для здоровья человека безопасны две-три чашки кофе в день. Но на людей с разными типами нервной системы кофеин действует по-разному. На людей с нормальным типом нервной системы – тонизирующе, на людей со слабой — седативно: бодрит на очень короткое время, а потом «тормозит» активность. 

У таких людей наблюдаются парадоксальные реакции: от большого количества кофе они начинают засыпать, а маленькая чашечка оказывает тонизирующий эффект, отметил Агапкин.

Тема: Человек и еда
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
Искусственный мед: чем хуже натурального?
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
Раскрыт рецепт «идеальной» жареной курицы
смотреть все
Жизнь #Еда
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Как это работает
•
Вакцина для всех: как сделать прививку от коронавируса
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирский аквапарк закрыли из-за передачи новому арендатору
Сибирь 25.01.2021 12:47
Правительство Забайкалья приступило к сдерживанию цен на хлеб
Сибирь 25.01.2021 12:17
Названы самые пострадавшие от пандемии отрасли в Новосибирской области
Сибирь 25.01.2021 11:59
Прокуратура проверит отравления в детсадах Бурятии
Сибирь 25.01.2021 11:39
Самое популярное
Силовики собрались в центре Новосибирска на митинге. ФОТО
5524
Россия представила проект авианосца «Варан»
2767
Шамсутдинов проведет в колонии четверть века
2648
Путин обсудил Навального с Евросоюзом
2493
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль составил список самых неудачливых губернаторов
•
Россию исключили из международной лунной программы
•
Время ремонта в квартирах предложили ограничить тремя днями
•
Аналитик посоветовал время для покупки долларов
О самом главном
Подробности
•
За Навального: митинг собрал весь ОМОН Новосибирска
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
•
Первая распродажа: когда пройдет «Киберпонедельник-2021»
•
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
Мультимедиа
•
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
108
Педагоги и родители отговаривают детей идти на митинги за Навального
89
Меркель призвала освободить Навального
80
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
60
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
53