Врач объяснил, как вернуть бодрящий эффект кофе

Большое количество выпитого кофе ежедневно снижает его бодрящий эффект, но восстановить его можно, сообщил известный врач, теле- и радиоведущий Сергей Агапкин.

Действие кофеина со временем становится все слабее и слабее — кофеин вызывает привыкание. В определенный момент кофе и вовсе может перестать давать тонизирующий эффект.

«Тогда рекомендуется в течение двух недель не пить кофеиносодержащих напитков, больше спать, принимать контрастный душ. Если люди ограничат употребление кофе на пару недель, потом большой эффект на них окажет и маленькая чашечка этого напитка. Даже марафонцы перед соревнованиями перестают пить кофе, а в день соревнований выпивают всего одну чашечку эспрессо. И эта чашечка их очень тонизирует», — рассказал Роскачеству Агапкин.

#Инфографика Зачем надо спать

По его словам, это объясняется тем, что кофеин не дает отдохнуть нервной системе. Рано или поздно она начинает работать хуже, приходит в полуистощенное состояние. А чем больше система истощена, тем дольше будет восстанавливаться: к обычному времени сна человеку с истощенной нервной системе нужно прибавлять еще час-два.

Врач добавил, что что для здоровья человека безопасны две-три чашки кофе в день. Но на людей с разными типами нервной системы кофеин действует по-разному. На людей с нормальным типом нервной системы – тонизирующе, на людей со слабой — седативно: бодрит на очень короткое время, а потом «тормозит» активность.

У таких людей наблюдаются парадоксальные реакции: от большого количества кофе они начинают засыпать, а маленькая чашечка оказывает тонизирующий эффект, отметил Агапкин.