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Томского депутата оштрафовали на 25 тыс. за организацию митинга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд оштрафовал томского депутата, координатора штаба Навального Ксению Фадееву за организацию незаконного мероприятия на 25 тысяч рублей.

В субботу в Томске так же, как и в других городах страны, прошел незаконный митинг в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Октябрьский районный суд признал виновной в организации несанкционированного мероприятия Фадееву, ее задержали после шествия.

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«Что мы говорим спецприемнику? "Не сегодня". Наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей», – написала Фадеева в Twitter в воскресенье.

По оценкам сторонников Навального в Томске, в мероприятии в субботу приняли участие около 3 тысяч человек.

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