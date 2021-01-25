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Ученый указал на опасность отказа от отечественного авиастроения

Источник:
"Вести Новосибирск"
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Фото: © Корпорация «Иркут»;

Отказ от разработок в российской гражданской авиации и отечественного авиастроения может привести к ситуации, когда зарубежные монополисты в любой момент смогут остановить перелеты по России, сообщил директор института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шпилюк, комментируя ситуацию вокруг МС-21.

Шпилюк отметил, что самолет МС -21 практически полностью состоит из отечественных материалов. Несколько лет назад из-за санкции американские производители отказались поставлять композитные материалы для сборки крыльев на лайнер. Но правительство РФ вложило деньги в разработки ответственных композитных материалов.

#Техника
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«Еще лет 10 назад многие олигархи говорили: "Нам не надо вкладываться в разработки, если надо будет, купим. И нет проблем". Как только это стало невозможным, крупнейшие компании стали вкладываться в разработки», — сообщил «Вести Новосибирск» директор института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Он объяснил, что отказываться от отечественного авиастроения опасно. Сейчас основными поставщиками на рынке магистральных самолетов являются два монополиста — Boeing и Airbus. И российским лайнерам будет сложно пробиться на рынок.

«Рынок российский маленький, но наша страна-то очень большая и самолеты востребованию. При этом, стоит Boeing прикрыть немножко сервисное обслуживание и самолеты в России встанут. Будем ездить на поезде», — резюмировал он.

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН участвовал в разработке двигателя ПД-14 для самолета МС-21. По словам руководителя НИИ, ПД-14 считается двигателем пятого поколения. Имеет меньший вес, а значит более экономичен. Он менее шумный и более экологичный.

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Топ комментариев

oleg_d

да вроде оказывается ни чей, он сам по себе

Lava Lava

Самострой получается, по закону нужно сносить!

oleg_d

Как всегда ни какой конкретики, почему тогда Песков не сказал кому принадлежит этот дворец?

Иркут 69

Да вроде как ничей. Заселяйся и живи.. ☺️

physx

Ты еще и слепой, 20 лет с Путиным имелось в виду, вроде бы как он нынешний президент.