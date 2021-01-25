Смертельный пожар произошел в омской пятиэтажке

Пожар произошел в пятиэтажном доме в Кировском округе Омска утром в воскресенье, в результате один человек погиб, еще трое пострадали.

По информации ГУ МЧС по Омской области, сообщение о пожаре на улице 10 лет Октября поступило в 7.15 по местному времени (3.15 мск). Из дома самостоятельно эвакуировались 42 человека.

Прокуратура региона сообщила о гибели одного человека. Трое пострадали. По факту пожара проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Чтобы потушить пожар, специалистам потребовалось полчаса. К ликвидации возгорания привлекли 16 человек и три единицы техники.